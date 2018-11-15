Ahmet Ağaoğlu'nun hedefi Şenol Güneş

Trabzonspor'da hem sahada hem de ekonomik olarak sıkıntı yaşayan Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör olarak uzun süredir aklındaki planı aralık ayındaki kongre sonrası hayata geçirmeyi planlıyor.

Günebakış Gazetesi'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor maçı sonrası görevi bırakmak isteyen Teknik Direktör Ünal Karaman’a ‘devam et’ diyen Ağaoğlu’nun gözünün Beşiktaş’taki koltuğu sallantıda olan Şenol Güneş’te olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMASINI BEKLİYOR

Ağaoğlu, eğer Güneş devre arasına kadar Beşiktaş’tan ayrılırsa ve kendisi de Aralık’taki kongrede yeniden koltuğunda olursa büyük planı devreye sokacak.

Karaman’ı bırakmak istemeyen ama büyük bir güç ile hocasını güçlendirmenin hesaplarını yapan Ağaoğlu, devre arası düşündükleri gerçekleşirse Güneş’i futbolun patronu yapacak.

Güneş-Karaman ikilisi ile devam etmek isteyen Ağaoğlu, planı devre arası gerçekleşmezse bu operasyonu sezon sonu mutlaka yapmayı planlıyor.