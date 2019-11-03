Ahmet Ağaoğlu'nun hırsız paylaşımı

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe'ye yenilerek zirve yarışında büyük yara aldı. Bordo-mavili ekip Fırat Aydınus'un kararlarına büyük tepki gösterdi.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Sörloth'un ceza sahası içinde yerde kalması sonrası penaltı bekleyen Trabzonspor cephesi, Aydınus'un devam kararına yoğun şekilde itiraz etti. Mücadelenin ardından ise başkan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı paylaşımla puanlarının çalındığını ifade etti.

(Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon) (Görüntü: beIN Sports)

PUANIMIZ ÇALINDI MESAJI

Maçın ardından konuşan Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Pozisyonu önümdeki ekrandan izledim. Pozisyonu izledikten sonra penaltıyı kimin kullanacağını düşünmeye başladım. VAR neden var? Bu sürecin takipçisiyiz. Bu işe sebep olanların ne cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Yönetim kurulu olarak bu sürecin takipçisiyiz. Bu defter asla kapanmaz.

Hukukun adaleti yerde anarşi olur. Sahada oynanan oyuna, hakim tayin ve kararlarına ne zaman kulüp yöneticileri, başkanları ve teknik direktörler, oyuncular müdahil olmaya başlarsa anarşi çıkar. Bizi bunu asla istemiyorum. Kulüplerin göreve getirdiği TFF ve kurullar bu işi adaletli yönetsin. Bu işle alakalı yapılacak açıklama ve verilecek kararı bekliyoruz. Ona göre biz de tavrımızı belirleyeceğiz."

Maçın ardından Ahmet Ağaoğlu, hırsız paylaşımı yaptı.