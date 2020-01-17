Ahmet Bulut: Arda Turan'ın önceliği Galatasaray

Geçtiğimiz günlerde Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın geleceği merak konusu.

Milli futbolcunun Galatasaray'a gitmesi bekleniyordu ancak sarı-kırmızılı cephe bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Fatih Terim, Arda Turan'ın transferini isterken yönetim karşı çıkıyor.

"AVRUPA'DAN TEKLİFLER VAR"

Transfer döneminin bitimine 2 haftadan az bir süre kaldı ancak 32 yaşındaki futbolcu henüz bir takımla anlaşmadı.

Yıldız oyuncunun adı ise birçok takımla anılıyor. Son olarak Flamengo ve Boca Juniors kulüplerinden teklif geldiği iddia edilse de menajer Ahmet Bulut bu takımları yalanladı.

Transfer dedikodularını yalanlayan Arda'nın menajeri Ahmet Bulut, önceliklerinin Galatasaray olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Arda için Avrupa'dan iki takımla görüşüyorum. Ancak Arda Turan, Galatasaray'ı istiyor. Galatasaray'dan haber bekliyor."