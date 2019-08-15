Ahmet Bulut: Falcao transferinde sıkıntı yok

Fransa'dan dönen Ahmet Bulut, Falcao transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Radamel Falcao için Monaco Teknik Direktörü Leonarda Jardim'in yaptığı açıklamanın ardından bu kez menajer Ahmet Bulut konuştu.

"HAFTA ORTASINA KADAR HER ŞEY NETLEŞİR"

Monaco'dan İstanbul'a gelen Ahmet Bulut, havalimanında yaptığı açıklamada "Falcao hafta sonu bir maça çıkacak, Jardim ile konuşuyor ve oynamasını istiyorlar. Hafta ortasına kadar her şey netleşir. Olumsuz bir şey yok. Onlar bir forvet daha alacak, hafta başında bu transferi gerçekleştiriler. Ondan sonra bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Falcao da şartlar oluşursa, Türkiye'ye gelmek istiyor. Transfer olursa, Galatasaray gerekli maliyet açıklamalarını yapar. Gelecek hafta orta saına kadar netleşir." ifadelerini kullandı.



