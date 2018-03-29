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Ahmet Bulut G.Saray'a dava açtı

Menajer Ahmet Bulut, 2 milyon euroya yakın alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'a dava açtı.

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Ahmet Bulut G.Saray'a dava açtı

Geçtiğimiz hafta 2016 ve 2017 sezonundan alacakları olduğu için menajer Batur Altıparmak'ın açtığı dava gündem olmuştu.

DAVA AÇTI

Sezon başında Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Bruma'nın Leipzig'e olan transferinden ötürü toplam 2 milyon euroya yakın alacağı olan Ahmet Bulut'un da parasının ödenmediği gerekçesi ile hukuki yollara başvurduğu öğrenildi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz gün yaptığı açıklamda Galatasaray'a karşı yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmayız diyerek menajerlere gözdağı vermişti.

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