Ahmet Çalık'ın transferi evrak yüzünden yattı

Konyaspor maçının kadrosunda yer alan Ahmet Çalık’nın Malaga’ya transferi son saniyede suya düştü.
Yaşanan olaylar sarı-kırmızılıların geçen sezonki Kevin Grosskreutz transferini hatırlattı.
Ahmet Çalık, İspanya’nın Malaga Kulübü’nden gelentransfer teklifi sonrası derhal teknik direktör Fatih Terim ile görüştü. Terim’in onay vermesiyle birlikte Çalık, gece yarısı Malaga’ya kiralandı.
İŞLEMLER GECİKİNCE TRANSFER YATTI
Ancak İspanyollar Ahmet Çalık’ın transferine dair resmi işlemleri FIFA’nın sistemine girmekte gecikince lisans çıkarılamadı.
Böylece Çalık, La Liga’nın kapısından döndü. Ancak Malaga itirazda bulundu. İtirazlardan sonra Çalık’ın durumu kesinlik kazanacak.