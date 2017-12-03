Ahmet Çebi: Beşiktaş'ın başarıları tesadüf değil

Ligin yeniden başladığını belirten Çebi, "Beşiktaş aldığı galibiyetle bugüne kadar gelen başarıların tesadüf olmadığını göstermiştir" dedi.

Galatasaray derbisinin kendileri için çok önemli bir maç olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, "Şu anda itibaren lig farklı bir noktaya gitti. Aradaki puan farkı kapandı. Bizim için çok önemli bir maçtı. Ligin de kaderiyle ilgili önemli bir maçtı. Bugün de buradan galip çıkan taraf Beşiktaş oldu. Kaçan goller oldu. Bu da taraftarları çok heyecanlandırdı ve sevindirdi. Bize de ümit verdi. Belki de bu maç 6-7 sıfır da bitebilirdi. Beşiktaş, çok büyük bir takım olduğunu ve bugüne kadar gelmiş olan başarıların da tesadüf olmadığı göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi: 6-0, 7-0 bitebilirdi

"NEGREDO KEYİFLİ VE RAHAT BİR GOL ATTI"

Kupa maçının ardından bu maçta da gol atmayı başaran Negredo ile ilgili de konuşan Çebi, "Bizim futbolcumuz, büyük keyif aldık, sonuçta o da bizim santrforumuz ve çok da başarılıydı bugün. Keyifli ve rahat bir gol attı. İşte kreatif olarak büyük bir futbolcunun ne kadar rahat olduğunu o anda hissettim ben de. Kendisi tebrik ediyorum" diye konuştu.

"DURSUN BAŞKAN BİZİM DOSTUMUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in normalde maçlara gitmediğini ancak derbiyi takip ettiğinin belirtilmesi üzerine konuşan Çebi, "Başkandır yani sonuç itibariyle, Galatasaray takımının burada mağlup olması O'nu da üzmüştür. Bizi sevindirmiştir. Bunlar her başkanın ve spor yöneticisinin yaşayacağı anlardır. Sonuç itibariyle dostumuz o bizim" şeklinde konuştu.

"POZİSYON NET PENALTIYDI"

Maçın hakemi Fırat Aydınus hakkında da konuşan Ahmet Nur Çebi, "Kötü gittiği zamanlar da oldu, iyi gittiği zamanlar da. Hakem şansına bağlayalım, çok yorum yapmayalım. İlk yarıdaki pozisyon net penaltı. Onu hakem de seyretse o anda görmediğini iddia edecektir. Belki doğruyu söylüyor. Sonuç itibariyle o bir penaltıydı. Onu tartışacak bir şey yok" dedi.

"CENK BİZDE KALACAK"

Avrupa takımlarının izlediği ve devre arasında takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkan Cenk Tosun ile ilgili olarak ise Çebi, "Şu anki şartlarda Cenk bizde kalacak. Sonra ne olur bilemiyorum" diye konuştu.