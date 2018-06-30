Ahmet Dursun Tokatspor yönetimine girdi

TFF 2. Lig takımlarından Tokatspor'da olağanüstü genel kurul Adnan Çiçek Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Çoğunluğun sağlanması ile birlikte divan oluşturuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından kongreye geçildi. Gelir gider hesaplarının okunduğu kongrede Tokatspor'un yaklaşık olarak borcu 7 milyon TL olarak açıklandı.

Kulübün A.Ş. olması için yönetime yetki verilmesi için oylamaya gidildi. Oylama öncesinde ise kaygı yaşayan Tokastpor'un eski yöneticileri kaygılarını dile getirmesi ve karşılıklı konuşmalar nedeniyle gerginlik yaşandı.

Beşiktaşlı efsane futbolculardan Ahmet Dursun'un da oy kullandığı kongrede yeni yönetim oluşturuldu. Tokatspor taraftarlarının ilgi gösterdiği Ahmet Dursun ve yönetim kurulu üyesi iş adamı Ufuk Akçekaya ünlü spor yorumcusu Okay Karacan açıklamalarda bulundu.

Ünlü spor yorumcusu Okay Karacan'ın açıklamalarının ardından, Tokatspor'un A.Ş. olması için yönetime yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ÜST LİGLERE TAŞIYACAĞIZ

Ünlü futbolcu Ahmet Dursun, Tokatspor'u üst liglere taşıyacaklarını ifade ederek, "Daha önceden Tokatspor'un yaşadığı sıkıntıların hepsini yakından takip ediyordum ve Okay ağabey ile buluştuğumu da 'Ne yapabiliriz' diye düşündük. Tokatspor'a bir şekilde yardımcı olmak istedik. Tokatspor'u gerçekten üst liglere taşıyacağız. Elimizden ne geliyorsa çünkü biz Tokatlıyız. Ufuk beyi de bu işin içine yatırımcı olarak sokarak, el ele verdik. Tokatspor'u A.Ş. yaparak daha güzel yerlere getireceğiz." dedi.