Ahmet Dursun'dan Beşiktaş yönetimine: Ben hain miyim

Beşiktaş, oyuncu izleme komitesi için Serkan Reçber'in de içinde olduğu birkaç isimle görüşme halinde. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Ahmet Dursun da bu duruma Twitter hesabından tepki gösterdi.

Çıkan haberlerin doğru olduğunu ifade eden Ahmet Dursun, yapılan görüşmeyi desteklemediğini ifade etti.

"BİZ HAİN MİYİZ?"

Sosyal medya hesabı üzerinden sert ifadeler kullanan Dursun, "Üzülerek paylaşmak zorundayım, Beşiktaşımıza sportif direktörlük için Serkan Reçber'le görüşüldüğü haberleri var ki doğru, başta ben olmak üzere bu kulübe hizmet vermiş o kadar arkadaşlarımız, ağabeylerimiz dururken, böyle bir şeyi benim kabul etmem mümkün değil. Bu görevi yapması gereken kişi, bu kulübü seven, gerçek Beşiktaşlı olmalı. Aksini söyleyen, Beşiktaşlı değildir. Biz ne kötü insanlarmışız. Ne tür hainlik etmişiz. Beşiktaş'a hizmet vermek dışında bir düşüncemiz yok. Keşke yabacılara verdiğiniz değeri, öz evlatlarınıza verseydiniz" ifadelerini kullandı.

TEPKİ GELİNCE SÖYLEMLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Kullandığı bu sözlerin ardından sosyal medyada gündem olan Ahmet Dursun, gelen tepkiler üzerine açıklamalarına devam etti.

Serkan Reçber'i tanımadığını ifade eden Ahmet Dursun, Reçber'in sportif direktörlük tecrübesinin olması halinde kararın doğru olduğunu sözlerine ekledi: "Anlamayanlar için, Serkan Reçber'i tanımam. Tabii ki kulüp adına iyi işler yapmasını isterim. Ben öyle bir görev kimseden istemedim. Kimsenin koltuğunda gözüm yok. Sadece bu göreve gelecek olan kişi, bu işi bilen Beşiktaşlı birisi olsun istiyorum. Serkan Reçber'in uzmanlığında yorumculuk dışında sportif direktörlük deneyimi var mı? Varsa kesinlikle doğru kişidir."