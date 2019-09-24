Ahmet Düverioğlu: Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncularından undefined Ahmet Düverioğlu, daha önce Ürdün Milli Takımı'nda oynadığı için Türk Milli Takımı'nın formasını giyemediğini belirterek, "Türk Milli Takımı'nın formasını giymeyi çok istiyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." dedi.

Ürdün Milli Basketbol Takımı oyuncusu 26 yaşındaki Ahmet Düverioğlu, Türk Milli Takımı'na bakışı ve 4. sezonunu geçireceği Fenerbahçe Beko ile yeni sezondaki hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Annesi Türk, babası ise Ürdünlü olan Ahmet Düverioğlu, basketbola 16 yaşında, babasının işleri nedeniyle gittikleri Ürdün'de başladı. Daha sonra Türkiye'ye gelerek Anadolu Efes'in altyapısına katılan Ahmet, lacivert-beyazlı takımda bir sezon forma giydi; 2016-2017 sezonu öncesi ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

"DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE FORMASINI GİYMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Her zaman ay-yıldızlı forma altında oynamanın hayalini kurduğunu belirten Ahmet Düverioğlu, "Küçüklüğümden beri A Milli Takım'ın tüm maçlarını izlerdim. Ürdün'e saygım sonsuz ama ben Türkiye adına oynamak istiyordum. Ancak daha önce Ürdün Milli Takımı'nda forma giydiğim için bu hayalim gerçekleşmedi. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda A Milli Takım'ın formasını giymeyi çok isterdim. En iyi şekilde Türk bayrağını temsil etmek isterdim ama olmadı." diye konuştu.

"TÜRK MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYMEYİ ÇOK İSTİYORUM"

Türkiye Basketbol Federasyonunun, A Milli Takım'da oynayabilmesi adına çok çabaladığını vurgulayan Ahmet, "Tüm yolları denediler ama olmadı. Şu anda bir şey yapamıyoruz ama gelecekte olabilir. Türk Milli Takımı'nın formasını giymeyi çok istiyorum. Bunu tüm kalbimle söylüyorum." ifadesini kullandı.