Ahmet Düverioğlu üç yıl daha Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk pivotu Ahmet Düverioğlu'nun sözleşmesini 3 yıl uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Ahmet Düverioğlu'na Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz. " ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de 2016-2017 sezonundan itibaren forma giyen 26 yaşındaki basketbolcu, sarı-lacivertli formayla THY Avrupa Ligi'nde üst üste 2 dörtlü final ve bir THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.