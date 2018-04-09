Ahmet Gökçek: F.Bahçe kazansın diye operasyon yapıldı

Osmanlıspor'un başkanı Ahmet Gökçek, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından hakem hakkında konuştu.

İşte Ahmet Gökçek'in Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar;

"Fenerbahçe'nin stadında çizgi kamerası var. Her maç izliyoruz ve pozisyonları anında görüyoruz. Bugün yayıncı kuruluş neden canlı yayında çizgi kamerasında pozisyonu göstermedi? En büyük soru işareti bu."





NEDEN GÖSTERMİYORSUN?

"Sonradan yayın yaptıklarında Pierro ile oynayarak 5 cm içeride diye seyretmemiz için tekrar gösterilmedi. Canlı yayında pozisyonu neden göstermiyorsun?"





EN BÜYÜK KANITI

"Kale çizgisinde olmayan bir yan hakem o pozisyonu görme şansı olamaz. Halil Umut Meler golü vermiyor. Yan hakem 35 metreden golü veriyor. Piero'ya inanmam mümkün değil. Pozisyonun tekrarının gösterilmemesi, gol olmadığının en büyük kanıtıdır."





OPERASYON YAPILDI

"İtiraz etmenin faydası yok. Karar değişmeyecek. Bir tarafta can çekişen bir takım var. Fenerbahçe ile yukarıdaki takımların arası açılmaması için operasyon yapıldı. Bir şeyler dönüyor yine. Hazırlanan pieroya inanmıyorum.Büyük kulüplerin bunlara ihtiyacı yok. Maddi, manevi olarak bu kadar üstünseniz, sahada da maçı hakkınızla almanız gerekir."

Pieroya göre F.Bahçe'nin ilk golü nizami



