Ahmet Kavalcı: Futbolculara ödeme yapılacak

Beşiktaş Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, İHA’ya konuştu.

Şenol Güneş’in yokluğunda takımın başında olan Guti’yle ilgili olarak düşünceleri olduğunu söyleyen Kavalcı, “Zaten başkanımız da bu konuyla ilgili olarak görüş bildirdi ve Şenol Güneş’in sezon sonuna kadar Guti’ye daha fazla sorumluluk vermesi gerektiğini ifade etti. Hocamız Milli Takımdayken ya da kişisel işleri nedeniyle takımın başına olmadığı dönemlerde zaten takımı Guti ve Şeref hoca çalıştırıyor. Guti de bu takımın hocası. Şimdi takım izinli. Antrenmanlar salı günü başlayacak. Milli maçlar da bitmiş olacak ve Şenol hoca takımın başında olacak” dedi.

Guti’nin menajerinin İstanbul’a davet edildiği yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyleyen Ahmet Kavalcı, “Böyle bir durum söz konusu değil çünkü mayıs ayında seçim var. Önce seçimin atlatılması gerekiyor. Bizim yönetim kurulu olarak aldığımız karar, 31 Mayıs’a kadar Şenol Güneş’le devam edileceği yönünde. Bunun sonrasını konuşmadık çünkü seçimde çıkacak olan sonuca göre hareket edilecek” ifadelerini kullandı.

Gökhan Töre’nin yaptığı açıklamalarla ilgili olarak kulübün gerekli işlemleri başlattığını ve avukatların hukuki girişimde bulunacağını da sözlerine ekleyen Kavalcı, önümüzdeki günlerde takıma ödeme yapılacağını da ifade etti.