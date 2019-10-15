Ahmet Nur Çebi: Aday olmaktan başka çarem yoktu

İşte Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı açıklamalar:

"ŞENOL HOCANIN HEP YANINDA OLDUM"

"Şenol hoca ile çok eskiden beri gelen dostluklarımız var. Çok başarılı biridir. Çok çalışkan ve disiplinlidir. Kararlılıkları vardır. Ben hep kendisinin yanında oldum ve destek verdim. Katkılarımın olduğunu düşünüyorum."

"ŞENOL GÜNEŞ VE BENİM ORADA OLMAMI İSTEMEDİLER"

"Düzen bozuldu. Farklı bir yola doğru dönüldü. O yolda ben olamazdım ve ayrıldım. 6,5 yıllık dönemimin son 1,5 yılı çok sıkıntılı geçti. Katkı vermek istememe rağmen uzak tutuldum, ne transferlerde görüşlerim alındı ne de yapılan işler soruldu. Ama Avrupa'da namağlup yürüyen takıma zarar vermemek ve Şenol hocanın yanında durmak adına son 1,5 yılı sıkıntılı geçirdim. Şenol Güneş ve benim orada olmamı istemeyenler sayın başkanı bir şekilde maalesef o yola soktu."

"ADAYLIĞIMI KOYMAKTAN BAŞKA ÇAREM YOKTU"



"7 sene evvel geldiğimizde durum buna yakında. Yine mali sıkıntılar vardı ve halimi taşın altına koydum. Bugün de yapmam gerekiyordu. Ben gerçekten Beşiktaş'ı seviyorum. Adaylığımı koymaktan başka çarem yoktu. Beşiktaş'ın değerleri erozyona uğramaya devam ediyor. Bunu engellemek için bir mücadele vermek istiyorum. Faiz yükünü azaltmamız gerekiyor. Bunu yapabilmen tek yolu gelirleri arttırmak giderleri kısmak."





"Karşıma çıkarılmış adaylardan en önemlisi olan Serdal Adalı, ben göreve geldiğimde UEFA'ya gidemememize neden olan yöneticilerden biri. Onun olduğu dönemin icraatları nedeniyle UEFA'ya gidemedik. Biz buralardan para kaybettik. Eski Beşiktaş'ın değerlerini geri getirmek için içeride devrim yapmak istiyoruz."

"TRANSFER KOMİTESİNE BU İŞLERDEN ANLAMAYAN İNSANLAR GETİRİLDİ"



"Transfer komitesine bu işlerden çok iyi anlamadığını düşünmediğim insanlar getirildi. 'Ahmet beye bilgi verirseniz şöyle olur, böyle olur' denildi. Başkan bunları tercih etti."

"ADALI'NIN İSTİFA ETMESİ GEREKİYORDU, İÇERİDEKİ PERSONEL ONA ÇALIŞIYOR"



"Ödenmesi gereken önceliğin 105 milyon TL olduğunu düşünüyoruz. Bilgileri çok sağlıklı alamıyoruz. Çok garip şeyler. Serdal Adalı arkadaşıma her şeyden önce teşekkür ediyorum, bu zor dönemde adaylığını koymuştur. Ama çalışan personelin hepsi sayın başkan adayına çalışıyor. İstifa etmesi gerekiyordu. Arıyorlar, oy istiyorlar. Bunu yapan kişi de benim geldiğimde herkesi kovacağımı söylüyor."





"BEŞİKTAŞ'TA PARA KONUŞULMASIN"

"Beşiktaş'ta para konuşulmasından çok rahatsız oluyorum. Biz kimiz. Burası koca Beşiktaş. Kimse Beşiktaş'a para vermesin. Tesis yapın. 4 milyon Euro verip Almeida, Mendes'lerle 44 milyon Euro borca sokacaksınız vermeyin."

"BENİM BİRLEŞME GÖRÜŞMEM YOK"

"Benim adıma birleşme olacağını düşünmüyorum, böyle bir görüşme yok. Başkalarının görüşmesi varsa da biliyorum. Hangi yönetim kurulu ve başkan gelirse gelsin Beşiktaş'ı tek başına taşıyamaz. Birlik olmak zorundayız. Camianın desteğini almadan başarılı olacağıma inanmıyorum."