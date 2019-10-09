Ahmet Nur Çebi başkan adayı değil

Siyah-beyazlı camiada gözler 13-20 Ekim tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü kongreye çevrildi.
3 ADAY VAR, ÇEBİ YOK
Fikret Orman'ın seçime kesin olarak girmeyeceğini açıklamasının ardından kimlerin aday olacağı merak konusuydu.
Daha önce Fikret Orman yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Ahmet Nur Çebi'den sürpriz bir karar çıktı.
Başkanlık için güçlü bir figür olarak lanse edilen Çebi'nin aday olmayacağını öğrenildi.
Öte yandan İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay'ın ardından Serdal Adalı da başkan adaylığı için gerekli olan imzaları Divan Kurulu'na teslim etti.
Yarın (perşembe) saat 17.00'ye kadar sürpriz gelişme olmazsa Beşiktaş kongresinde 3 isim başkanlık için yarışacak.