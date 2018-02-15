Ahmet Nur Çebi: Bayern Münih'ten daha iyiyiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçından Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına, fikstür sıkışıklığına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"YARIŞ YENİ BAŞLAMIŞ GİBİ"

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı için yarış hem yukarıda hem aşağıda yeni başlamış gibi diyen Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, "17 tane çok güzel ve güçlü takım var. Hepsi emek veriyorlar ve ter akıtıyorlar. Yarış hem yukarıda, hem aşağıda hem de ortalarda alabildiğine sanki yeni başlamış gibi çetin geçecek. Hem şampiyonluk için hem düşme hattı için böyle. Orta sıralardaki takımlarda daha yukarılara çıkabilmek için mücadele edecekler" diye konuştu.

"BAYERN MÜNİH KADAR BİZ DE ŞANSLIYIZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda salı günü konuk olacakları Bayern Münih maçıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Çebi, "Bayern Münih maçı tabii ki önemli. Sonuçta Türkiye'nin gururuyuz. Beşiktaş olarak temsil ediyoruz. Sırtımızda ağır sorumluluk ve yük var. Bayern Münih kadar biz de şanslıyız. Biz Bayern Münih'ten daha iyiyiz diyebilirim. Daha aşağı olduğumuzu düşündürecek hiçbir durum söz konusu değil. Biz de buraya gruplardan birinci çıkarak geldik. Bayern Münih için de zor bir takımız" dedi

"FİKSTÜRLE İŞİMİZ ŞU ANDA YOK"

Son günlerde en çok konuşulan konuların başında gelen sıkışık fikstür ile ilgili düşüncelerini paylaşan Çebi, "Sezon başında planımızı ve hazırlıklarımızı kupa olacak, lig olacak ve Avrupa'da top oynayacağız diye yaptık. Sonuç itibariyle topu oynayacaksınız yani. Fikstür neyse ne. Fikstürle işimiz şu anda yok. İşimize bakacağız" açıklamasında bulundu.