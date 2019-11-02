Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı yakarak gittiler

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya Beşiktaşlılar Derneğinin ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu'na katılan Çebi, gecede yaptığı konuşmada, iyi bir yönetim kuruluna sahip olduklarını söyledi.

Çebi, "Bir hafta içinde ödenmesi gereken 105 milyon lira borç olduğu, ödenmezse Avrupa'ya gidilemeyeceği ifade ediliyordu, o işi biz çözdük. Birilerinin bırakıp gitme sebebi olan bu sorunu biz dört günde çözdük." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYÜZ"

Her şeyi birlikte, el ele omuz omuza yapacaklarını kaydeden Çebi, "Beşiktaş için iyi şeyler yapmaya niyet edenlere minnettarız. Beşiktaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sivil toplum örgütüdür. Beşiktaş'ın varlığı bir çimentodur. Beşiktaşlılık; bir fikir, bir duruş demektir. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtaların olmadığını kanıtladık. Kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarının yapması gereken, statlarda takımımızı desteklemektir. Kimse kendisini kurtarmak için Beşiktaş'ın taraftarına ve kongre üyesine leke atamaz" ifadelerini kullandı.

"ORMAN YÖNEYİMİNİN BIRAKIP GİTME NEDENİYDİ"

Beşiktaş başkanlığının büyük onur olduğunu dile getiren Çebi, kadın olarak annenin duyabileceği hazzı, erkek olarak Beşiktaş başkanlığında duyduğunu belirtti. Beşiktaş'ın maddi sıkıntılarına değinen Çebi, "Biz buraya gelirken 'Beşiktaş'ın 105 milyon lira borcu var, ödenmezse 'UEFA'ya gidemeyiz' dendi. Biz arkadaşlarımızla bu işi çözdük. Bu müjdeyi vereyim. Milletin bırakıp gitme nedeni olan bu sorunu mazbata aldıktan 4 gün sonra çözdük. Ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz çözdük, biz yaptık arkadaşlar" diye konuştu.

"ROMA'YI NERON YAKMIŞ, AYNISINI YAPMIŞLAR"

Beşiktaş'ta bir haftalık yönetimin başkanı olduğunu anlatan Çebi, şunları söyledi: "Gidenler, bir tuhaf davranış, dedikodular, dağ başını duman almış gidiyorlar. Yakıyorlar. Gidin arkadaşlar, iyi gittiniz. Bu ne hırstır? Beşiktaşlı olanda böyle bir hırs olmaz. Yeni gelen yönetim kuruluna sarılır, kucaklar. Gidenler Roma'yı Neron yakmış ya aynısını yapmışlar, yakarak gittiler. Beni çok üzdüler. Kulüpten içeri girdiğimizde karşımızda bir profesyonel yoktu. İstifa eden, tazminat alan, çekleri cebine koyan profesyoneller vardı. Gidin arkadaşlar. Biz kulübü toplamaya çalışıyoruz. Ya sen 10 sene maaş almışsın bekle başkan, yönetim kurulu geliyor. Kimi 10 gün önce tazminatını Kartal Yuvası çekleriyle alıyor. Anladınız mı bizi daha fazlasını anlatamayacağım devamı haftaya, sonra ki haftaya..."



