Ahmet Nur Çebi: Borçlar yüzünden başkanlıktan korkuyorum

Mayıs ayında yapılacak olan Beşiktaş seçimleri için Fikret Orman'ın karşısına aday çıkarmak isteyen muhalefet kanadı, Ahmet Nur Çebi'nin kapısını çaldı.

BORÇ YÜZÜ İNSANI KORKUTUYOR

Ahmet Nur Çebi, adaylık baskısı yapıldığını doğrularken "Şu an böyle bir şeyi düşünmüyorum. Bu borç yükü insanı korkutuyor" dedi.



2012'de Fikret Orman'ın yönetiminde 2. başkan olarak görev alan Ahmet Nur Çebi, 2018'de görevinden ayrılmıştı.

ORMAN: "ÇEBİ'NİN ADAY OLMASI..."

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, daha önce beIN Sports'a yaptığı açıklamada; "Ahmet Nur Çebi'nin aday olması beni üzmez. O da söyledi, ben aday olduğum sürece aday olmayacak. Benim zaten son dönemim. 6.5 sene beraber çalıştık. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Onunla karşı karşıya kalmamız doğru olmaz. Zaten o da söyledi. Benden daha iyi başkanlık yapacak varsa kendim göreve gelmesini isterim" demişti.