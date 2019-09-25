Ahmet Nur Çebi: Elimi taşın altına koyarım

Beşiktaş'ta Fikret Orman'ın istifasının ardından gözler başkanlık yarışına çevrildi. Kongrede aday olması beklenen isimlerden biri olan Ahmet Nur Çebi, açıklama yaptı.

Daha önce Fikret Orman'ın yönetim kurulunda ikinci başkan olarak görev yapan Çebi, "Başkan bir karar almış. Kendisinin ve yönetimin verebileceği bir karardır bu. Yorum yapmak bize düşmez. Kulüp başkansız, yönetimsiz kalmaz. Biz elimizi taşın altına sokmasını da biliriz." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A SAHİP ÇIKACAĞIZ"

"Beşiktaş hepimizin" diyen Ahmet Nur Çebi, "Camiadan ilgi ve alaka en üst düzeyde. Umarım her şey kulübün geleceği açısından iyi olur. Beşiktaş hepimizin, hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.