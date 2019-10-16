Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum

Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak olan olağanüstü kongresinde başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, düzenlediği basın toplantısında Fikret Orman hakkında da konuştu.

BENİ HİÇ ARAMADI

Çebi, "Fikret Orman, Şenol Güneş’le ekip olmadığımı söyledi. Beni çok üzdü bu durum. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Beni kazandığımız şampiyonluklara dahil etmemeye çalışması nedeniyle de kendisine hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Orman'ın kendisini arayıp sormadığını dile getiren Ahmet Nur Çebi, şöyle konuştu: "Sayın Fikret Başkan'ın 'ağabey' dediği bir insanım. Ayrıldıktan sonra 1 sene geçti, bir telefon bile etmedi, bir stada davet bile gelmedi."

Serdal Adalı'nın, "Son 7 yıl denetlensin" sözlerini değerlendiren Çebi, "Serdal Adalı son 7 yılı denetleyelim diyor. Ben de bu süreyi 7 + 3 yani 10 yıla çıkaralım diyorum. Alvesler, Bebeler dönemine kadar gidelim, bakalım neler olmuş" ifadelerini kullandı.

