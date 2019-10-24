Ahmet Nur Çebi, Karius'u göndermek istiyor

Geçtiğimiz hafta yapılan seçimde rakiplerine büyük bir fark atarak Kartal'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi, çalışmalara başladı.

İlk olarak aylardır yatmayan maaşları ödeyeceğinin sözünü veren Çebi, daha sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile bir toplantı yapmıştı. Başkan'ın, bu görüşmenin ardından yönetici arkadaşlarına transfer talimatı verdiği öğrenildi.

KARİUS GİDİYOR FABRİ GELİYOR

Siyah-beyazlı formayla çıktığı 44 maçta kalesinde tam 63 gol gören Loris Karius'un takımdan gönderilmesini isteyen yeni başkan, Alman kalecinin yerine Fabri'yi getirmeyi planlıyor.

Eğer devre arasında Karius'un kiralık sözleşmesi feshedilirse, Fabri için İngiliz ekibi Fulham'la masaya oturulacak.