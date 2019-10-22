Ahmet Nur Çebi: Kötü gidişat sürerse Avcı gerekeni yapar

Kafa Radyo'da Candaş Tolga Işık ve Güçlü Mete'nin konuğu olan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında en çok merak edilen sorunun cevabını da verdi.

Çebi, takımın kötü gidişi sürerse Avcı'nın kendi iradesiyle ayrılacağını belirterek şöyle konuştu: "Abdullah Hoca'yı severim. Yeni bir düzen ve takım var. Takımın çoğu değişti. Takım kötü giderse hoca da benim kadar akıllı bir adam. O kendini yakar, Beşiktaş'ı yakmaz."





Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Son 7 sene içerisinde birlik ve beraberlik sağlanamadı, olmadı. İstenilen seviyeye gelmedi. Birlik ve beraberliğin aşağıya kadar yansıması için yukarıda birlik ve beraberlik olması gerekiyor

Borçların kapatılması yıllar alır. Bugün hala çıkan borç trendinin 3-5 ayda durması mümkün değil. 2.5 sene sonra borçların aşağıya inmiş şekilde olması için çalışmalarımız var. İsraf israf israf... Bunu çok kullanıyorum. Boşa harcanan paraları keseceğiz. Scout ekibinle iyi bir futbolcu bulabilmek önemlidir. 300-500 bin euroya oyuncu bulup, oynatabilmek önemlidir

Ben kimseye git demedim. Hepsi istifa dilekçeleri ile kulübün önünde. Ben belki 'gidin' diyeceğim ama bana fırsat bırakmadılar. O kadar hazırlıklılar ki... Ahmet Nur Çebi geldiğinde 'Sen, sen, sen yoksun' diye planlılar. Demek ki kafalarında benimle ilgili şeyler yokmuş. Kendileri çalıyor, kendileri oynuyorlar.

Braga ve Galatasaray maçı var. Benim paraya ihtiyacım var. Beşiktaş'ımızın paraya ihtiyacı var. Ben tek başıma halledemem. Başarıyı sizlerle yakalacağız. Yanımda olmazlarsa yağmurun altında ıslanırız. Lütfen biletleri alın. Localarımızın bazıları eksik. Lütfen alın, tribünleri doldurun. Ayın 30'una kadar ödenmesi gereken 105 milyon TL para var. Camiamdan destek bekliyorum"