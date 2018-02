Ahmet Nur Çebi: Negredo'ya teklifler var

Habertürk TV'de Alvaro'ya Negredo'ya teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Çebi,"Futbolcularımızın hepsine teklif geliyor çünkü iyi bir takımız, Şenol hocanın çocukları, talebeleri her zaman prim yapmıştır ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptık. Kadroyu bozmak istemediğimiz için devam etmeye karar verdik. Sadece Negredo'ya değil birçok futbolcumuza her yerden teklif geliyor. Az ya da çok her oyuncuya teklif var." yanıtını verdi.

TALISCA KONUSU

Ligin ikinci yarısına harika bir giriş yapan ve üst üste goller atan Talisca'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan Çebi, "Beşiktaş tesislerinde aile ortamı var. Talisca burada çok mutlu. Bonservisini alıp almayacağımıza yıl sonunda bakacağız, yeni bir dönem o dönemde değerlendirilir." ifadelerini kullandı.