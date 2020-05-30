Ahmet Nur Çebi oyuncularla görüştü

Koronavirüs nedeniyle hemen hemen bütün gelirlerden mahrum kalan Beşiktaş yönetimi, oyunculardan yeni bir talepte bulundu.
Dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Ahmet Nur Çebi, oyuncularla bir görüşme gerçekleştirirken, Başkan'ın futbolsuz geçen son iki ayın maaşlarını ödemek istemediğini siyah-beyazlı oyunculara bildirdiği öğrenildi.
TAMAMINI FERAGAT EDİN
Maaşların tamamından feragat etmelerini isteyen Çebi'nin oyunculara düşünmek için süre verdiği belirtildi.
ELNENY'NİN DURUMU
Öte yandan kulübe sık sık ihtarname çeken Mısırlı futbolcu Elneny, eğer son iki aylık maaşında fedakarlık yapmazsa kalan 8 karşılaşmada forma giyemeyecek.