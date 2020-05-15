Ahmet Nur Çebi: Tedavi sürecime başlandı

Geçtiğimiz gün kulüpte yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş, şu ana kadar toplam 10 pozitif vakaya rastlandığını belirtmişti.

Koronavirüse yakalanan isimler arasında olan Başkan Ahmet Nur Çebi, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

''TEDAVİ SÜRECİME VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLANDI''

Resmi Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Beşiktaş Başkanı Çebi, ''Tüm tedbirleri almamıza karşın ne yazık ki çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz testlerde koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Tedavi sürecime vakit kaybetmeden başlandığını ifade etmek isterim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle...'' ifadelerini kullandı.