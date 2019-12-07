Ahmet Nur Çebi: TFF bize transfer yapamazsınız dedi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hayatta Beşiktaş Radyo'nun sorularını yanıtladı.

Çebi, TFF'nin oyuncu satmadan transfer yapmalarına izin vermediğini söyledi.

"SATMADAN ALAMAYACAĞIZ"

Başkan, "2 transfere ihtiyacımız var. Santrfor ve orta saha. 6 yada 8 numara olabilir. TFF'nin şu anda bize müsaade etmediğini ilk ben açıklayayım. Bu bütçe ile transfer yapamazsınız diyor. Elimizdeki oyunculardan göndermemiz gerekiyor. Geçen yaz yapmamız gereken 16 milyon euroya yakın transfer yüzünden limitimiz aşılmış. Satış olmadan transfere izin verilmiyor. Lisans kurulu ile görüşmelerimiz sürüyor. Bunu aşmamız gerekiyor. Talisca, Cenk defterleri kapandı. Bende çok isterim ama yok." şeklinde konuştu.

Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklikler yapan Türkiye Futbol Federasyonu, kurallara uymayan kulüplere ceza verileceğini açıklamıştı.

TFF tarafından belirlenen limitleri aşan ve kurallara uymayan kulüplere şu şekilde ceza uygulanacak:

% 5'e kadar: İhtar

% 6-10 arası: Transfer yasağı

% 16-20 arası: 1 puan silme

% 21-25 arası: 2 puan silme

% 26 ve üstü: 3 puan silme

Bunlara ek olarak:

*Kadro sınırlaması

*Para cezası