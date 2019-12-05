Ahmet Nur Çebi transfer yapılacak bölgeleri söyledi

Siyah-beyazlı ekipte Fikret Orman'dan sonra göreve gelen Ahmet Nur Çebi, birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

FORVET VE KANAT ALINACAK

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Çebi, yapılacak transferlere de değinerek, "Ben şampiyon olacağımıza inanmasam, Ümraniye'de kafa patlatıyor olmazdım. Bütün aklım fikrim kulüpte. Teknik ekip ve oyuncuları çok bunaltmadan bunu yapmaya çalışıyorum. Şu anda ara transferde kanat oyuncusu ve golcüyü planımıza aldık. Erdal Bey'e de talimat verdik. İbrahim Altınsay da gönüllü olarak geldi. Ondan da çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu almak yerine alınan oyuncuları yıldz yapmanın daha önemli olduğunu vurgulayan deneyimli futbol adamı, "Transferde gidip 5 milyon euroya futbolcu almayacaksınız, 1 milyon euroya alacaksınız. Dünyanın tanıdığı Pepe'yi, Vida'yı getirmek mi başarıdır. Başarı 500 bin euroya bir oyuncu alıp, onu parlatıp daha yüksek bedellere satmaktır." dedi.

Çebi, Milliyet'e verdiği röportajda Oğuzhan Özyakup'la ilgili de şunları söyledi: "Oğuzhan'a inanıyorum ben. 26 yaşındaki futbolcuya 800 bin euro alırken, 2 milyon 400 bin eurodan 5 yıllık sözleşme yaparsanız, yaş gelir 30-31'e. Uğraşmasına gerek kalmamış. Böyle mahvettiler çocuğu. İki yıllık sözleşme yapılsa farklı olurdu."