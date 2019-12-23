Ahmet Nur Çebi: VAR kayıtları açıklansın

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Derbide siyah-beyazlı ekibin penaltı beklediği iki pozisyon çok konuşuldu.

Vida ve NKoudou'nun yerde kaldığı pozisyonlarda Beşiktaş penaltı beklerken, hakem Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

"TFF ÇIKIP ÖZÜR DİLEMELİ"

Çakır'ın performansını beğenmeyen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün bir basın toplantısı düzenleyerek TFF'ye özür dilemeleri yönünde çağrı yaptı. Çebi'nin bir diğer istedği ise VAR kayıtlarının açıklanmasıydı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Ali Koç ve yönetimine misafirperverlik için teşekkür ederiz. Ancak maç başlamadan yapılan anons ve yapılan şarkılarla taraftarın galeyana getirilmesi manidardır.

Adaleti herkes için istiyoruz. Beşiktaş'ın lehine de olsa bu hataları söyleyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağız. İlk günden beri yapıcı olmak istiyoruz ama bu çabanın acizlik olarak değerlendirilmesini kabul edemeyiz. Kamuoyu önünde sustuk, uyarılarımızı ilgililere yaptık. Dün gece bir rezalet yaşandı, bu kamuoyunun ve yorumcuların da takdiridir. Ayrılacalık istemedik, adalet istedik. Bu yolda yalnız da kalsak, yolumuzdan şaşmayacağız. Hakemler ve futbolu yönetenler adil olarak zorundadır. Beşiktaş derbide iyi performans göstermemiş olabilir ama size ne! Hakem gelip bilet kesemez, bizi mağdur edemez!

Çok ağır küfürlere maruz kaldık. Sayın Ali Koç maç sonu geldi, özür diledi ve bunu kamuoyu önünde de paylaştı. Kendisine teşekkür ederiz. Özür dilemek erdemdir. Peki TFF ve MHK'in içi rahat mı? Çıkın Beşiktaş'tan özür dileyin! Memnunsanız çıkın bunu da söyleyin. Sakın eskisi gibi çıkıp ağzımıza bal çalmakadına lehimize karar verip, rakiplerimizi hatalarla boğmayın!

VAR protokolünün değişmesini istiyoruz. Bu konuda tüm araştırmaları yapacağız. VAR kayıtlarını açıklayın, biz de başkaları gibi 'VAR kayıtları elimizde var' mı diyelim? VAR kayıtlarını neden futbol ailesinden gizliyorsunuz? Teniste voleybolda olduğu gibi teknik kadro VAR'a müracaatta bulunabilmeli. Bu kayıtları açıklayın, içinizdeki çürük elmaları temizleyin."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

