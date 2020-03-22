Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, spor etkinliklerini de durdurdu. Ülkemizde ve birçok ülkede ligler için erteleme kararı verilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ekonomik getirileri de tartışılmaya devam ederken, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuya dair açıklamalarda bulundu.

''KORONA NE Kİ?''

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, salgının ekonomik etkilerini de değerlendirdi.

Spor kulüplerinde geçmiş yönetimlerinin başarısızlıklarına göndermede bulunan Çebi, bu duruma da katlanacaklarını belirtti.

Başkan, ''Şu an için spor ikinci planda kalıyor. Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Bu kulüplerde ne yöneticiler, ne başkanlar abuk subuk kontratlarla kulüpleri zor durumda bırakmış, virüsün ekonomik etkisi ne ki. Varsın bu duruma da katlanalım'' ifadelerini kullandı.

''FUTBOLCULARIN ÜLKE DIŞINA ÇIKMASINA İZİN VERMİYORUZ''

Öte yandan salgın nedeniyle kendi ülkelerine gitmek isteyen yabancı oyunculara müsaade etmediklerini dile getiren Çebi, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Yabancı futbolcuların ülke dışına çıkmasına müsaade etmiyoruz. Bu bir tatil değil, bir karantina. Bu karantina onlar için de geçerli. Çocuklarını görmek isteyenler var ancak çocuklarının sağlığı için, onların da gönüllerini alarak durumu yönetmeye çalışıyoruz.''