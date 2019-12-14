Ahmet Nur Çebi'den Avcı'ya rotasyon tepkisi

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş, büyük hayal kırıklığı yarattı.

Siyah-beyazlı ekip sadece 3 puan toplarken, 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Grubun ilk maçında Bratislava'dan 4 yiyen temsilcimiz, son maçta ise bu kez İngiliz ekibine 4-0 mağlup oldu.

YEDEK KADROYLA ÇIKMASI TEPKİ TOPLADI

Beşiktaş yönetimi ise başta Ahmet Nur Çebi olmak üzere Abdullah Avcı'ya sitem etti.

Ada'ya 10 as oyuncusunu götürmeyen Avcı, genç ve yedek ağırlıklı bir kadroyla sahada yer aldı ve farklı mağlubiyetin baş sorumlusu oldu.

Ülke puanını ihtiyacımızın olduğu bir dönemde Kerem Kalafat (18), Erdoğan Kaya (18) ve Erdem Seçgin'i (19) ilk on birde sahaya süren Avcı, kalede ise Karius'un yerine genç Utku'ya görev verdi.

Aynı anda hem genç hem de yedek oyuncuların sahada yer almasından dolayı siyah-beyazlı takım varlık gösteremedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile İstanbul'da yaptığı toplantıda, "Hocam rotasyonu biraz abartmadın mı?" şeklinde sitem etti.

Avcı'nın 10 as futbolcusunu İngiltere'ye götürmemesi, sosyal medyada da siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden olmuştu.