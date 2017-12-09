Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'ye cevap

Fenerbahçe'nin açıklamasına "Efendi olun" cevabını veren Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi "Kulübü temsil eden kişinin yapacağı açıklamaların yerine oturması gerektiğini, ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Çebi, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı karşılaşmadaki penaltı kararıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diyerek ve bundan kendisine menfaat sağlamaya çalışarak algı yaratmaya çalışmak doğru bir tutum değil. Ben de şunu mu söylemeliyim; 'Malatya maçında Atiba'ya yapılan penaltıyı vermiyorsunuz. Galatasaray maçında 2 penaltımızı vermiyorsunuz.' Bu akşam Fenerbahçe, Bursaspor ile maç oynuyor, penaltı ile hiç alakası olmayan penaltı veriliyor. Biz de bunları mı dile getirmeliyiz?"





FENERBAHÇE'YE MERDİVEN CEVABI

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasından Fenerbahçelilerin de üzüldüğünü ileri süren siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Türk spor kamuoyuna rakibiniz olan kulüplerle ilgili açıklamalar yaparak, merdivenlerin şurası boş, şurası dolu diye hareket mi etmeli, yoksa bizim gibi efendi mi davranılmalı? Efendi olmadığınız takdirde Türk sporuna katkı verilemeyeceğini biliyorum. Fenerbahçelilerin de Beşiktaş'ın adını kullanarak federasyon ile problemleri gündeme getirmekten başka amacı olmayan açıklamadan üzüntülü olduğunu düşünüyorum. Kulübü temsil eden kişinin yapacağı açıklamaların yerine oturması gerektiğini, ağırlığı olması gerektiğini düşünüyorum."