Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a salvolar

Beşiktaş Divan Kurulu toplantısına Ahmet Nur Çebi'nin çarpıcı açıklamaları damga vurdu. Fikret Orman döneminde yaşanan bazı olayları anlatan Çebi, kendisini saf dışı bıraktıklarını dile getirdi.

"BENİ DIŞARIDA BIRAKMAK İÇİN SEÇİME GİTTİ"

Yöneticilik yaptığı dönemde kulüpte çalışan profesyonellerin Fikret Orman'ın talimatlarıyla kendisine bilgi vermediğini aktaran Çebi, "Bana 'Sen de İcra Kurulu'ndaydın bu kötü gidişten haberin yok muydu?' diyorlar. Ben İcra Kurulu toplantılarında bir yöneticiye Kartal Yuvası'nı sordum, 'Biz o konuları Başkan'la hallediyoruz' cevabını verdiler. Transfer komitesindekilere bir şey soruyorum, 'Biz o işleri Başkan'la konuştuk' diyorlar. Ben sırf Beşiktaş zarar görmesin diye sustum" şeklinde konuştu.

Fikret Orman'ın haber vermeden seçim kararı aldığını belirten Başkan, şöyle konuştu: "Ben hayatımda 1 defa Divan Kurulu'na katılmadım. Bir yaz günü, izin aldım Başkan'dan gitmedim. Bir baktım, bana abi diyen, 'Ahmet Abi'ye sormadan iş yapmam ben' diyen adam benden habersiz seçim kararı almış. Başkaları aradı da haberim oldu. Fikret Orman, ben bu kulüpte olanlara ses çıkarmayayım diye, beni dışarıda bırakmak için seçime gitti. Onların istediği gibi oldu, 1.5 yıl bu kulüpten uzak kaldık."



