Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması

Beşiktaş ile TAB Gıda arasında, bugün gerçekleştirilen imza töreniyle sponsorluk anlaşması imzalandı.

Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

"TFF İLE ANLAŞMADAN TRANSFER ZOR"

"TFF'nin lisanslama bölümünden koyulmuş olan sınrılar, sadece Beşiktaş'ı değil diğer takımları ilgilendiriyor. Transfer yapabilecek noktaya, kurum ile yaptığımız görüşmeye rağmen gelmiyorlar. Esnemiyorlar. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. Biz hala ısrarcı şekilde değiştirmelerini, tekrar açıklık getirmek istiyorum, içerisinde bulunan, hakkımız olan durum. 30-40, 40-30 konuları TFF'nin takdirinde, saygı duyuyorum. İşin esası gelir ile gider esaslarına dayanan konularda hakkımız var. Faiz bu ülkenin en büyük belası. Biz de normal hakkımız istiyoruz. Bunun bize yansıtılması konusunda ısrar ediyoruz. Beşiktaş'ı riske edebilecek hiçbir şeye girmek istemiyorum. Yönetim kurulumuzun da kararı bu. Biz burayı toparlamaay ve zayiatları sonlandırmaya geldik"





"TRANSFERDE HİLE, HURDA YAPMIYORUZ"

"Transferde hile, hurda düşünmüyoruz. Hile hurda ile yola devam etmeyiz. Bir taraftarımızı bile zan altında bırakacak işe girmeyiz. Acı bizimse birlikte paylaşırız. Ajdin Hasic'in sözleşmesinin yapılmaması daha hayırlı olurdu ancak yapılmış. Böyle bir bütçede böyle bir şey yok, bir çözüm arıyoruz. 100 bin euro alan futbolcunun 2 milyon euro imza parası mantıklı değil."

"OYUNCU SATMAMIZ GÜNDEMDE DEĞİL"

Oyuncu satışı konusunda futbolcularımızdan ayrılmayla ilgili gelen bir talep veya başka kulüplerden gelen teklif yok. Bize gelip gitmek istiyorum diyen olmadı. Şu an oyuncu satmamız gündemde değil.

"KİMSEYE FARKLI UYGULAMA OLMAZ"

"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in "Herkes birbirinin cesedine basarak yukarı çıkmak istiyor" sözleri doğru. Biz Beşiktaş olarak yapmıyoruz ama yapan kulüpler var. Bir şey varsa vardır, yoksa yoktur. Hiçbir TFF yöneticisinin bu kadar acımasız olacağını sanmıyorum. Kimseye farklı kural uygulaması olmaz."







