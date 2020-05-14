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Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

| Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı
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Geçtiğimiz gün tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapan Beşiktaş, sonuçları açıklamıştı.

8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de virüse yakalandığı belirtildi.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Beşiktaş Kulübü tarafından, Çebi'nin tedavisine gerekli prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

''Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.

Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.''

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