Ahmet Nur Çebi'nin testi pozitif çıktı

Geçtiğimiz gün tüm futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına ikinci kez koronavirüs testi yapan Beşiktaş, sonuçları açıklamıştı.
8 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan siyah-beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de virüse yakalandığı belirtildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Beşiktaş Kulübü tarafından, Çebi'nin tedavisine gerekli prosedürler doğrultusunda başlandığı ifade edildi.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:
''Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.''