Ahmet Nur Çebi'ye başkan ol baskısı

Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için şu ana kadar adaylığını açıklayan iki isim var.

Biri Fikret Orman diğeri ise Hürser Tekinoktay. Ancak Başkan Fikret Orman'a muhalif olan caminın içindeki bazı isimler Ahmet Nur Çebi'nin aday olmasını istiyor.





FİKRET ORMAN'IN KARŞISINA ÇIK

Fikret Orman yönetiminde 2. başkan olarak görev alan Ahmet Nur Çebi, son yapılan seçimde Fikret Orman'ın listesinde yer almamıştı. Çebi'nin yerine Serdal Adalı göreve gelirken, Orman'la Çebi'nin arasının bozuk olduğu ifade edilmişti.

Son dönemde yaşanan ekonomik ve sportif başarısızlık siyah-beyazlı camidaki muhalifleri harekete geçirdi.

Ahmet Nur Çebi'nin sevilen bir isim olması ve tecrübesine güvenen muhalifler Çebi'ye Fikret Orman'a karşı başkan adaylığını açıklaması yönünde baskı yapıyor.

Ahmet Nur Çebi bu konuda henüz kararını vermedi.