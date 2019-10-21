Ensonhaber.com'a dön

Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar

Rakiplerine büyük bir fark atarak Beşiktaş'ın 34. başkanı olan Ahmet Nur Çebi'nin, ay sonuna kadar 105 milyon liralık ödeme yapması gerekiyor.

| Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar
Yorum Yap

5 bin 9 oy toplayarak seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, bugün göreve başladı.

5 AYDIR MAAŞLAR YATMIYOR

2.8 milyar liralık borçla görevi Fikret Orman'dan devralan başkan, ilk olarak 5 aydır para alamayan personelin maaşlarını ödemeyi planlıyor.

UEFA'YA "BORCUMUZ YOKTUR" YAZISI VERİLECEK

Avrupa Kupaları’na katılabilmek için UEFA’ya, ‘oyunculara borcumuz yoktur’ belgesi vermesi gereken Çebi'nin, oyuncularla da görüşeceği öğrenildi.

AY SONUNA KADAR 105 MİLYON LAZIM

Çebi'nin ayrıca, KAP’a bildirilen tabloya göre ay sonuna kadar 105 milyon TL’lik ödeme yapması gerekecek.

Yeni başkanın, Fikret Orman'ın imza attığı yapılandırma anlaşmasının detayları için de Bankalar Birliği’yle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM