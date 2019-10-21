Ahmet Nur Çebi'yi bekleyen borçlar

5 bin 9 oy toplayarak seçimi kazanan Ahmet Nur Çebi, bugün göreve başladı.
5 AYDIR MAAŞLAR YATMIYOR
2.8 milyar liralık borçla görevi Fikret Orman'dan devralan başkan, ilk olarak 5 aydır para alamayan personelin maaşlarını ödemeyi planlıyor.
UEFA'YA "BORCUMUZ YOKTUR" YAZISI VERİLECEK
Avrupa Kupaları’na katılabilmek için UEFA’ya, ‘oyunculara borcumuz yoktur’ belgesi vermesi gereken Çebi'nin, oyuncularla da görüşeceği öğrenildi.
AY SONUNA KADAR 105 MİLYON LAZIM
Çebi'nin ayrıca, KAP’a bildirilen tabloya göre ay sonuna kadar 105 milyon TL’lik ödeme yapması gerekecek.
Yeni başkanın, Fikret Orman'ın imza attığı yapılandırma anlaşmasının detayları için de Bankalar Birliği’yle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.