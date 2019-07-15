Ahmet Örken'in en büyük hayali grand tour

Yol yarışında ilk kez ulusal şampiyonluk elde eden, zamana karşı ise 6. kez zirvede yer alan milli bisikletçi Ahmet Örken, AA muhabirine hedeflerini anlattı, Türk bisikletinin durumuna ilişkin görüşlerini paylaştı.

Türkiye Şampiyonası'nda keyifli bir parkurlarda yarıştıklarını belirten 26 yaşındaki milli bisikletçi, organizasyonda elde ettiği çifte şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce İsrail Bisiklet Akademisi takımına transfer olarak profesyonel kıta takımına katılan ilk Türk bisikletçi unvanını elde eden ancak Kudüs'te yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye'ye dönen Ahmet, hedeflerine ilişkin, "Her Türk bisiklet sporcusunun olduğu gibi benim de hayalim profesyonel bir takımda yer almak. Aynı şekilde hedefim devam ediyor. Başarılı bir sezonun ardından imkansız olmayan bir şey." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Ahmet, yol bisikletinin en önemli üç yarışını (Fransa, İtalya ve İspanya) kapsayan "grand tour"da (büyük tur) mücadele etmeyi çok istediğinin altını çizdi. Bu hedefinden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurgulayan Ahmet, "En büyük hallerimden biri 'grand tour'da yarışmak. O havayı solumak, o atmosferi tatmak istiyorum." diye konuştu.

PROFESYONEL KITA TAKIMINA İHTİYACIMIZ VAR

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde kariyerini sürdüren Ahmet Örken, Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimi için profesyonel kıta takımının kurulması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Aslında sporcular olarak bizim performansımız, profesyonel sporcularla neredeyse aynı seviyede. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda başa baş kaldığımız anlar oluyor. Turda 2017'de 2. olarak podyumda yer almıştım. Türk bisikletinde her geçen gün ilerleme oluyor. Uluslararası müsabakalar da çok faydalı, bisiklet sporunun gelişmesine önemli katkı sağlıyor. Fakat profesyonel kıta takımına ihtiyacımız var. Eğer gerçekleşirse halkımızı heyecanladıracak bir atılım olur. İnsanlar, çocuklarını bisiklet sporuna yönlendirir. Aynı zamanda bisiklet kültürünün yaygınlaşmasında etkili olur."

Özel şirketlerin bisiklet sporuna yatırım yapması gerektiğini söyleyen Ahmet, "Çok büyük bir reklam ağı olmasına rağmen sponsor bulmakta güçlük çekiyoruz. Önemli yarışları, Eurosport canlı yayınlıyor. Profesyonel takımımız olur biz de bu yarışlarda yer alırsak, tanıtım o kadar güçlü olur. Ne kadar reklam geliri olduğunun raporlanıp büyük şirketlere sunulması gerektiğini düşünüyorum. Türk bisikletinin ileri taşınması adına ayrıca ülkemizde yapılan uluslararası yarışmaları markalaştırmak gerekiyor. Bu turların tanıtımı iyi bir şekilde yapılmalı. Örnek olarak Tour of Antalya'yı gösterebiliriz. Bu tür yarışlar hem halkın ilgisini çekiyor, hem de bizlerin gelişimine katkı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, takımıyla Çin'de düzenlenen Tour of Qinghai Lake'de mücadele eden milli bisikletçi, yarıştan iyi sonuçlarla ayrılmak istediklerini kaydetti. Ahmet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitleri rahmet, gazileri de saygıyla andı.