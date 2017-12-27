Ahmet Özdoğan: Seçim G.Saray'ın teamüllerine aykırıdır

Beşiktaş'ta bir otelde Tuncay Çobanoğlu ve Zafer Pınarcık'la basın toplantısı düzenleyen Özdoğan, 13 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul kararını eleştirdi.

Seçim kararının Galatasaray'ın ortak aklına uygun olmadığını vurgulayan Özdoğan, "Alınan seçim kararı, 1905 ruhuna kurulan bir tuzaktır. 30 aylık yönetimin mali, sportif, idari karnesinde hiçbir başarısı yoktur. Galatasaray Sportif AŞ'nin bağımsızlığı tehlikededir. Ocak 2018 seçim kararını protesto ediyoruz. Bu nedenden dolayı bu tuzak seçime girmeyeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Duygun Yarsuvat'ı göreve çağıran Özdoğan, şöyle konuştu: "Duygun Yarsuvat'a sesleniyoruz; talebeniz Galatasaray'da gizli darbe yapmıştır. Yarsuvat'ı, öğrencisini doğru yola getirmesi için başkan adaylığına davet ediyoruz. Bu seçim, 4 ay için yapılmalı. 4 ay sonra tekrar seçim yapılmalı. Galatasaray, teamüllerine uygun yönetilmelidir. Ocak 2018 seçimi, Galatasaray ortak aklının değil, emaneti taşıyamayanların bir kararıdır."

Gün içinde Duygun Yarsuvat'la görüşeceğini açıklayan Özdoğan, "Sayın Duygun Yarsuvat, aday olmazsa bir daha Galatasaray'ı konuşmaması lazım. Ortada bir kefalet var. Duygun Yarsuvat'ın yarın sabah adaylığını açıklamasını bekliyorum. 'Çok iyi Galatasaraylıyım.' demişti. Bu söyleme göre 4 aylığına göreve gelecektir. Yapılacak seçim, Galatasaray'ın teamüllerine aykırıdır. Eğer Duygun Yarsuvat, 6-7 aylık başkanlık yapmasaydı, teamülleri göstermeseydi, Dursun Özbek'e kefil olmasaydı, aday olmayı düşünürdük. Dursun Özbek, tüzüğe darbe yaptı. Ben, Dursun Özbek olsam, Duygun Yarsuvat'ın olduğu seçime girmem, adaylıktan çekilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"DURSUN ÖZBEK'İ İBRA ETMEYECEĞİZ"

Ahmet Özdoğan, başkanlığa tekrar seçilmesi halinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i mart ayında yapılacak mali genel kurulda ibra etmeyeceklerini dile getirdi.

Seçimin 3 yıl için yapılmasını eleştiren Özdoğan, "Eğer seçim 3 yıllık olursa, Dursun Özbek'i mart ayında mali genel kurulda ibra etmeyeceğiz. Bundan sonra hukuki hakların hepsini kullanacağız. Bu konuda çok kararlıyım." ifadelerini kullandı.

"İSTİFA EDEN BİR YÖNETİM NASIL TEKNİK DİREKTÖR GETİRİR"

Ahmet Özdoğan, Dursun Özbek'in futbol takımının teknik direktörlüğüne Fatih Terim'i getirmesiyle ilgili soruya şu cevabı vererek sözlerini tamamladı: "Galatasaray'ın hocası Tudor olamazdı. Fatih Terim kararını Sayın Dursun Özbek aldı. Fatih Terim çok önemli bir isimdir ama istifa eden bir yönetim nasıl teknik direktör getirir? Galatasaray'da buna karşı çıkıyorum. İstifa ediyorsunuz, antrenör getiriyorsunuz. İsmin Fatih Terim olup olmaması önemli değil. Yoksa, Fatih Terim'e hiçbir Galatasaraylı bir şey söyleyemez. Galatasaray camiası her zaman Fatih Terim'in arkasındadır, destekler. İstifa eden yönetim şimdi transfer yapacak. Bunun da olmaması gerekiyor. Bunlar kabul edilemez."