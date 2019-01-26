Ajax De Jong'u 1 milyon euroya alıp 75 milyon euroya sattı

Hollanda'nın Willem II kulübü 1 euro'ya sattığı oyuncudan tam 7.7 milyon euro kazandı. Barcelona kulübünün Ajax'tan Frenkie de Jong'u 75 milyon + 11 milyon euro bonus karşılığında transferi Hollanda'nın kendi halindeki takımlarından Willem II'ye yaradı.

Willem kulübü de Jong'u sadece 1 euro'ya Ajax'a satarken sözleşmeye bir sonraki satışının yüzde 10'unu Willem II alır maddesi ekletmişti.

Barcelona'nın rekor transferinin ardından Willem II'nin bu transferden alacağı para yaklaşık 7.7 milyon euro olarak açıklandı.