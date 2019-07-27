Ajax Hollanda Süper Kupası'nı kazandı

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Mustafa Cengiz: Falcao için her şeyi yapıyoruz

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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi

Mesut Özil, şubat ayında yapılan YouTube yayınında kendisine sorulan "Kavgaya girecek olursan yanında kimi isterdin" şeklindeki soruya "Sead Kolasinac" cevabını vermişti.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.

Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

Falcao'ya bir talip daha çıktı

Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında Fatih Terim'e gönderme yaptı. Koç, "Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim. Sistemin nasıl kokuştuğunu anlatacağım" dedi.

Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşan İngiliz forvet Sturridge, ilk defa yurt dışına çıkacağı için bordo-mavili kulüpten düşünmek için süre istedi.

Milan'a kiralanacağı söylenen Merih Demiral'la ilgili açıklamalarda bulunan menajer Cenk Melik Yazıcı, genç stoperin siyah-beyazlılarda kalacağını açıkladı.

Roma, hazırlık maçında Rieti'yi 7-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise attığı şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı karşılaşmanın ardından taraftarlar bir anda sahayı bastı.

1 Atletico Madrid'den Real Madrid'e gol yağmuru Atletico Madrid, bu yıl 7. kez düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Real Madrid'i 7-3 mağlup etti.

2 Mesut, 'kavga edersem Kolasinac'ı seçerdim' demişti Mesut Özil, şubat ayında yapılan YouTube yayınında kendisine sorulan "Kavgaya girecek olursan yanında kimi isterdin" şeklindeki soruya "Sead Kolasinac" cevabını vermişti.

3 Ali Koç: Fatih Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında Fatih Terim'e gönderme yaptı. Koç, "Terim'e ödenen tazminatın peşindeyim. Sistemin nasıl kokuştuğunu anlatacağım" dedi.

4 Davayı Veli Kavlak kazandı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Veli Kavlak'la ilgili kararına itiraz eden Beşiktaş, istediği cevabı alamadı. Siyah-beyazlı kulüp, eski oyuncusuna 8 milyon TL tazminat ödeyecek.

5 Trabzonspor Sturridge'ten haber bekliyor Trabzonspor'un teklifine olumlu yaklaşan İngiliz forvet Sturridge, ilk defa yurt dışına çıkacağı için bordo-mavili kulüpten düşünmek için süre istedi.

6 Ersun Yanal'ın transfer istediği 3 bölge Yönetimle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, stoper, ön libero ve forvet bölgelerine takviye istedi.

7 Falcao'ya bir talip daha çıktı Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya Valencia'nın da talip olduğu ortaya çıktı.

8 İsmail Çipe'nin bileti kesildi Geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası maçlarında beklentileri karşılayamayan İsmail Çipe, hazırlık maçlarında da kötü bir performans sergileyince gözden çıkarıldı.

9 Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'dan kötü haber geldi Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci'nin ardından iki futbolcu daha sakatlandı. El bileğinde çatlak meydana gelen Serdar Aziz 2 hafta, ayağı burkulan Tolgay Arslan ise 1 ay sahalardan uzak kalacak.