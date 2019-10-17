Ajax: Kapımız Müller'e açık

Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyan Thomas Müller için Hollanda futbolunun unutulmaz ismi Marc Overmars'tan davet geldi.

"TAKIMDA GÖRMEKTEN MUTLULUK DUYARIZ"

Ajax Sportif Direktörü görevindeki Marc Overmars, Bayern Münih'te mutsuz olduğu konuşulan ve takımdan ayrılacağı dedikoduları çıkan Thomas Müller'i, takımında görmekten memnuniyet duyacağını aktardı.

Sportbuzzer'a konuşan Overmars, ''Bana göre Thomas Müller, Bayern Münih DNA'sına sahip bir oyuncu. Eğer isterse beni arayabilir. Kapımız ona Ajax'ta daima açık.'' dedi.

Marc Overmars'ın sportif direktörlük yaptığı Ajax, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yüksemiş ve Avrupa'da tüm gözleri üzerine çekmişti. 11 yaşından bu yana Bayern Münih ailesi içinde bulunan 30 yaşındaki Müller'in, kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.