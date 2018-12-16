Ajax sahasında De Graafschap'a 8 attı

Hollanda Ligi'nde Ajax, De Graafschap karşısında gol şov yaptı ve rakibini 8-0 mağlup etti.

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında son zamanların en farklı galibiyeti ortaya çıktı. Ajax, sahasında De Graafschap'ı konuk ederken rakibine ağır bir yenilgi yaşattı.

Üst üste 10. galibiyetini alan ve bu sezon Excelsior karşısında aldığı 7 gollü galibiyetinin ardından 8 farklı da maç kazanan Ajax'a tarihi farkı getiren goller 4 farklı isimden geldi.

18'de Tadic, 25'te Mazraoui, 32, 62, 69'da Hakim Ziyech, 65, 75. ve 90. dakikalarda Blind'in golleri Ajax'a 8 farklı galibiyeti getirdi.