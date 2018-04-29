Ajax, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi

Ajax - Alkmaar maçında kazanan, 3-0'lık skorla Ajax oldu. Hollanda Eredivisie'nin 33. haftasındaki mücadele, Johan Cruijff Arena'da oynandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ GARANTİLEDİ

Ajax'a galibiyeti getiren goller, 38. dakikada van de Beek, 49. dakikada Kluivert ve 87. dakikada Neres'ten geldi. Bu sonucun ardından Ajax puanını 76 yaptı ve 2. sırayı garantileyerek Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Alkmaar ise 68 puanla 3. basamakta kaldı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkını elde etti. Hollanda Eredivisie'nin 34. ve son haftasında Ajax deplasmanda Excelsior ile karşılaşacakken, Alkmaar ise evinde Zwolle'yi konuk edecek.