Ajax, Vitesse'ye 4 attı

Hollanda Eredivisie'nin 4. haftasında Vitesse Arnhem ile Ajax Amsterdam karşı karşıya geldi. GelreDome'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax, 4-0'lık skorla kazandı.

Maça çok hızlı başlayan Ajax, 3. dakikada Hakim Ziyech ile gol perdesini açtı. 7. dakikada Klaas-Jan Huntelaar, 19. dakikada Dusan Tadic, adeta maçı bitiren golleri attılar. İkinci yarıda tempoyu düşüren ancak maçın kontrolünü elinde tutan Ajax, 58. dakikada Klaas-Jan Huntelaar'ın golüyle rahat bir galibiyete ulaştı.

Ajax, bu sonuçla puanını 10'a çıkardı ve PSV'yi 2 puan geriden takibini sürdürdü. Vitesse ise 5 puanda kaldı. Milli maç arasından sonra Ajax, Groningen'i sahasında ağırlayacak. Vitesse ise Zwolle deplasmanına gidecek.