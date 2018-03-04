Ajax'a zirve yarışında büyük darbe

Hollanda Eredivisie'nin 26. haftasında lider PSV'nin en yakın takipçisi Ajax, deplasmanda Vitesse ile karşı karşıya geldi.

AJAX ÖNEMLİ 3 PUANDAN OLDU

Vitesse'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Navarone Foor, 57. dakikada ve 71. dakikada Bryan Linssen kaydetti. Ajax'ın gollerini ise 61. dakikada Mateo Casierra ve 85. dakikada Siem De Jong attı.

Bu galibiyetin ardından Vitesse puanını 41'e çıkarmayı başardı. Ajax ise 58 puanda kaldı. Lider PSV ise ligde 68 puana sahip durumda bulunuyor.

Ajax, ligde gelecek hafta taraftarı önünde Heerenveen'i konuk edecek. Vitesse ise gelecek hafta deplasmanda Utrecht ile karşılaşacak.