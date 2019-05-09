Ajax'ın peri masalı son buldu

Kimsenin şans tanımadığı gençlerden oluşan takımı ile "tecrübesiz" denilen Ajax, bu sezon Şampiyonlar Lİgi'nde gösterdiği başarı ile adındna uzun yıllar söz ettirece bir performansa imza attı.

Her ne kadar Yarı Final'de İngiliz ekibi Tottenham'a son saniye golü ile yenilip elense de bu başarı uzun yıllar unutulmayacak, futbol hafızalarına kazınacak bir iz bıraktı.

GENÇLERDEN KURULU TAKIM

Ajax bu sozn bünyesindeki pek çok genç oyuncuyu Avrupa arenasında boy göstertti. Ligimizde 4 büyüklerin göstermeye cesaret edemediği bu performansı uluslararası arenada gösteren Ajax hem gruplarda hem de elemelerde imkansızı başararak unutulması zor bir performansa imza attı.

Benfica, Bayern Munich ve AEK'nın da bulunduğu grubu ikinci tamamlayan Ajax, sırasıyla hem Real Madrid'i hem de Juventus'u yendi. Özellikle devlere karşı gençleriyle sistemli ve oturaklı bir yapıda oyun sergileyen Ajax, yenilip yutulacak bir lokma olmadığını kısa sürede herkese ispat etti.

SON SANİYE GOLÜ İLE YIKILDI

Final yolundaki son müsabakasında Tottenham karşısına çıkan Ajax, İngiliz ekibinden yediği son saniye golü ile final biletini İngiliz ekibine teslim etti.

Maç sonunda oyuncular büyük üzüntü yaşadı ancak bu sezonki performans ile gönüllerin şampiyonu olmayı başaran Ajax, futbolun devlerine unutulmayacak bir ders verdi.