Ajaxlı futbolcular maçta oruç açtı

Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında sahasında Tottenham'ı konuk etti.

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Hollanda ekibi, ikinci maçta 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 3-2 yenilince Devler Ligi'nde finale çıkma şansını kaçırdı.

Müthiş bir heyecana sahne olan karşılaşmada Hollanda ekibinin iki yıldızı sahadaki diğer 20 kişiden farklı bir durumdaydı.

Ajax'ın iki Faslı oyuncusu Hakim Ziyech ile Noussair Mazraoui, dini inançları gereği Ramazan Ayı nedeniyle oruçlarını tuttu.

KENARA GELİP YİYECEK ALDILAR

İki futbolcu da maçın 24. dakikasında oruçlarını açmak için saha kenarına geldi.

Mücadelenin oynandığı Amsterdam'ın yerel saatine göre iftar, karşılaşmanın oynandığı saate denk gelince Mazraoui yedek kulübesine gelerek yiyecek aldı ve sahaya geri döndü. Aynı anlarda Hakim Ziyech de orucunu açtı.

FEDERASYON KARŞI ÇIKTI, AJAX İZİN VERDİ

Hollanda Futbol Federasyonu, Ramazan Ayı öncesinde yaptığı açıklamada futbolcuların, ibadetlerini sezon sonrasına ertelemesi yönünde bir açıklama yaparken Ajax bu kararı futbolcularına bırakmıştı.

Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı Michael van Praag, oyunculardan Hollanda futbolu adına ricacı olduğunu belirterek, "Boş mideyle finaller oynanmaz. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşı, 2 lig maçı, kupa finali ve belki de Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacaklar. Federasyon olarak inançlarına saygı duyuyor ve bu ayın onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Fakat, Hollanda futbolunun geleceği adına oruçlarını sezon bittikten sonra kaza etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hollanda ekibi yaptığı açıklamada "Oruç tutup tutmamak oyuncularımızın alacağı bir karar ve biz karışamayız. Eğer oruç tutmak isterlerse diyetisyenlerimiz ona göre bir düzenleme getirecek" demişti.