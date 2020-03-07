Ajaxlı Tadic, Tottenham maçını unutamıyor

Ajax'ın 31 yaşındaki oyuncusu Dusan Tadic, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde Tottenham'a elendikleri maçı unutamadığını söyledi.

Ajax, Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde ilk maçta Tottenham'ı 1-0 yenmişti. Kendi sahasındaki maçta 2-0 öne geçen Ajax, maçı Lucas Moura'nın ikinci yarıda gelen 3 golüyle kaybetmiş ve kupaya veda etmişti.

"UNUTMAK İÇİN HER ŞEYİMİ VERİRİM"

Lucas Moura 90+6'da attığı golle elenen Hollanda takımında Dusan Tasic, maçı unutmadığını söyledi.

Tadic, Tottenham maçı için; "Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham'a elendiğimiz maçı hafızamdan silmek için her şeyimi veririm. Hala unutamıyorum. Hala o maçı nasıl kaybettiğimizin cevabını arıyorum." dedi.

31 yaşındaki Tadic, bu sezon takımı ile 41 resmi maça çıktı. Sırp futbolcu bu maçlarda takımına 14 gol ve 21 asistlik katkı sağladı.