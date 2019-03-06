Ajax'tan R.Madrid'e darbe

1 Dünyanın en güçlü adamı Bjornsson'dan yeni rekor Game of Thrones oyuncusu Hafthor Bjornsson, kendi rekorunu egale etti.

2 İbrahimovic boş kaleye gol atamadı İbrahimovic, LA Galaxy ile Chicago Fire arasında oynanan maçta kaçırdığı golle herkesi şaşırttı

3 G.Saray Telles'in satışından 21 milyon TL kazanacak La Liga takımlarından Atletico Madrid, sezon sonunda Porto'dan Alex Telles'i transfer etmek için harekete geçti. Galatasaray ise İspanya'dan gelecek haberi bekliyor.

4 Amedspor ve Sakaryasporlu futbolcular PFDK'da Amedspor-Sakaryaspor maçında yaşanan olayların ardından gözler disilip sevklerine çevrilmişti. Kurul, Amed'den 3, Sakarya'dan 1 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

5 Serdar Aziz: Türkiye'nin en iyi kadrosu bizde Sezon başında Galatasaray'ın şampiyonluğun en büyük favorisi olduğunu söyleyen Serdar Aziz, bugün FB TV'ye yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin en iyi kadroya sahip olduğunu ifade etti.

6 Şenol Güneş'in çıkacağı ilk maçlar A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş, mesaiye erken başlıyor. Tecrübeli hoca, Arnavutluk ve Moldova maçlarında takımın başında olacak.

7 Fatih Terim'in umudu Fenerbahçe Liderin 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'nin Başakşehir'e çelme takmasını bekliyor.

8 Yönetimden Soldado'ya yeni teklif Yeni sezonun planlamasını yapan Ersun Yanal, forvet bölgesindeki 3 oyuncudan sadece Soldado'nun kalmasını istedi. ispanyol golcüyle yeni sözleşme imzalanacak.

9 Beşiktaş'ta 8 isim gelecek sezon kadroda olmayacak Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörün gelmesini beklemeden bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldı. Bu isimler arasında Quaresma ve Atiba da var.