Ajax'tan R.Madrid'e darbe

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Real Madrid, Hollanda ekibi Ajax'ı konuk etti .İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid, avantajını koruyup çeyrek finale yükselmek istiyordu. Hollanda temsilcisi R.Madrid'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İLK 11'LER
Real Madrid ilk 11'i: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon, Modric, Casemiro, Kroos, Vazquez, Vinicius, Benzema.
Ajax'ın ilk 11'i: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, De Jong, Schone, Van de Beek, Neres, Ziyech, Tadic.