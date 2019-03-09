Ajax'tan Sergio Ramos göndermesi

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ın Real Madrid'i deplasmanda 4-1 yenip elemesi, Avrupa basınının gündeminden düşmüyor. Ajax'ın kalecisi Andre Onana, İspanyol Marca gazetesine röportaj verirken maç hakkında konuştu.

Maç önünü ve sonrasını yorumlayan Onana, ''Maçtan önce çok sakindik. Çok zor olacağını biliyorduk ama elimizde bir şans vardı. Oynadığımız futbol, hayal etmemize yardımcı oluyor. Takımın gösterdiği bu performansa şaşırmadım. 4. golü attıktan sonra bunun ne kadar gerçek olduğunu düşündüm. Evet, Real Madrid'i sahasında 4 gol atarak eliyoruz... Bunu unutmak imkansız. Maçtan sonra ise normal şekilde kutlama yaptık. Sadece Madrid'de değil, Amsterdam'a döndüğümüzde de kutlamalara devam ettik tabii..'' diye konuştu.

''RAMOS ARTIK İKİ KEZ DÜŞÜNÜR''

2-1 kaybettikleri ilk maçın son dakikalarında bilerek sarı kart görüp cezalı durumuna düşüne Real Madrid kaptanı Sergio Ramos'a da göndermede bulunan Onana, ''Böyle şeyler futbolda olur. O olsa belki bu kadar gol atamayabilirdik. Bazı oyuncular, bu yola başvurabiliyor. Ancak Ramos'un bir daha bilerek sarı kart görmeden iki kez düşüneceğine eminim.'' dedi.